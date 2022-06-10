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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»

10 июня 2022 17:12
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Прием заявок до 20 июня включительно.

Стать участниками конкурсного отбора могут граждане России в возрасте от 18, принимающие активное участие в добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти.

Для участия необходимо:

- пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф;
 - опубликовать на личной странице в социальной сети ВКонтакте пост на тему «История военно-морского флота моими глазами» в любом формате (видео, фото, клипы «ВКонтакте», текст и прочее) с ссылкой на официальную группу ВОД «Волонтеры Победы» vk.com/vsezapobedu и хештегами #ВолонтерыПобеды, #ПослыПобедыЛенинград.

Прием заявок до 20 июня включительно. Победителями станут 100 лучших добровольцев со всей России, которые примут участие в качестве соорганизаторов главного парада военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте волонтерыпобеды. рф, а также в официальной группе движения.

Напомним, весной 2022 года волонтёры Победы Самарской губернии - Денис Бутин МБУ «Школа № 1» г.о. Тольятти и Виктория Холодионова ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» вошли в число победителей конкурса «Послы Победы» и приняли участие в качестве соорганизаторов мероприятий, проводимых в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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