Продолжается прием заявок на участие в новом сезоне Национальной премии «Наш вклад»

АНО «Национальные приоритеты» объявила о старте приема заявок на участие в Национальной премии «Наш вклад» сезона 2025–2026. Этот сезон станет юбилейным для проекта, который начинался в 2021 году и за пять лет вырос до статусной национальной премии. Представить свои проекты на соискание награды смогут российские компании и некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно с 30 сентября по 30 ноября 2025 года на официальном сайте нашвклад.рф .

Национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Свои социальные инициативы на Премию могут представить госкорпорации и госкомпании, крупный, средний и малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам Премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

«Пять лет назад в первом сезоне нашего проекта приняла участие 71 организация. Сегодня «Наш вклад» — это полноценная федеральная премия, которая только в прошлом сезоне объединила 252 представителей бизнеса и НКО со всей России. С момента запуска проекта в нем приняли участие более 750 организаций, представивших в общей сложности около 1 600 социальных и благотворительных инициатив. Мы хотим, чтобы как можно больше российских компаний включались в реализацию новых национальных проектов, достраивая их своими корпоративными практиками, и вносили свой весомый вклад в достижение национальных целей развития нашей страны», — сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Цифры и факты юбилейного сезона

За четыре сезона количество участников премии выросло более чем в 3,5 раза — с 71 организации в первом сезоне до 252 в четвертом. Общее количество поданных заявок увеличилось в 3 раза и достигло 759 в сезоне 2024–2025.

География Премии расширилась с 82 регионов в первом сезоне до всех 89 субъектов Российской Федерации, начиная с третьего сезона.

По итогам четырех сезонов в топ-5 регионов по количеству заявок вошли Москва (152), Красноярский край (134), Санкт-Петербург (134), Нижегородская область (131) и Московская область (129).

Большинство проектов-участников носят федеральный характер: их доля выросла с 68% в первом сезоне до 74% в четвертом.

Партнеры Премии: РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», Агентство стратегических инициатив, Альянс по вопросам устойчивого развития, Ассоциация менеджеров, консалтинговая фирма Kept.