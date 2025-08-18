Я нашел ошибку
Главные новости:
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.
Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»

18 августа 2025 19:37
155
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

До 25 сентября продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны».  Кинопремия направлена на возрождение культуры и компетенций по производству проектов с глубоким и высоким духовно-нравственным содержанием, транслирующих традиционные ценности и формирующих образ героя, который служит семье и обществу, защищает и развивает страну. В конкурсе премии участвуют игровые, документальные и анимационные фильмы и сериалы, опубликованные не ранее 1 октября 2023 года. Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

Тематические номинации премии – Герои-защитники, Герои СВО, Герои науки и технологий, Человек труда, Герои семьи, Герои воспитания, Герои - строители будущего. В индустриальных номинациях: приз за режиссуру, сценарий, за игровой фильм, сериал и короткий метр, за лучший анимационный и документальный проект. В специальных: Служение и честь, История и смыслы, Мечты о будущем, за лучший детский фильм и приз молодежного жюри.

Все проекты шорт-листа пройдут через показы с участием молодежной аудитории, их содержание и влияние на зрителей будет оценено с помощью научно-интегративных исследований. Жюри на основе результатов исследований с учетом ценностно-смыслового посыла, актуальности визуально-драматургической формы и художественной ценности кинопроизведений выберет победителей в номинациях.

«Кинопремия отбирает и поощряет кинопроекты, которых работают на становление молодежи, на цели страны, адресованы широкой аудитории и талантливо сняты. Как показывают исследования, они обладают высоким коммерческим потенциалом и служат развитию киноиндустрии», – подчеркнул генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов.

Награждение состоится в феврале 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве. Накануне награждения откроется форум кинопремии. Пройдут заседания смыслового центра по 17 ценностям, по вселенным и героям будущего, будут представлены результаты исследования по героям молодежи и влиянию кино, доклады по образам героев и оценке содержания контента, пройдет сессия по герою государственной службы, по образу человека труда в кино, форсайт-сессия по психологии зрителя, сценариям проектов 2030, пленарная сессия по семейному контенту и традиционным ценностям в кино.

Кинопремия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Официальный партнер кинопремии - Дом народов России. Партнеры-организаторы: Национальный центр «Россия», Фонд развития культуры и кинематографии СТРАНА, Студия Страна, продюсерский центр ArtMasters. Стратегические партнеры: ФАДН, Проект «ДНК России», Мастерская новых медиа, Минпромторг, Минобороны РФ, Россотрудничество, Молодежный парламент при Госдуме РФ, ПЦ Счастье, Союз отцов.
Исследования влияния кинопроектов пройдут при участии ведущих онлайн-платформ, платформы мотивирующих фильмов «Мотивирующие уроки» и вузов: Президентская академия, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет.

По результатам кинопремии будет подготовлен аналитический доклад для органов государственной власти, киноиндустрии и онлайн-платформ, промышленности, сферы образования, инвесторов. Будут организованы показы проектов шорт-листа для молодежной аудитории в российских регионах и за рубежом.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
205
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
193
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
733
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
563
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
685
Весь список