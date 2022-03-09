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Продолжается прием заявок на Международную премию "Филантроп"

9 марта 2022 16:08
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Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" с 2000 года проводит Международную премию "Филантроп".

Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Конкурс проводится один раз в два года. В международный день инвалидов 3 декабря 2021 года был дан старт новому конкурсу, который продлится до 31 декабря 2022 года и по итогам которого 17 августа 2023 года в Москве состоится XII церемония вручения Международной премии "Филантроп" в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.

Постановлением Правительства Российской Федерации №741 от 8.12.2005 премия "Филантроп" была включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований. Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта Международной премии "Филантроп" и соответствующий сертификат-свидетельство победы человека над всеми физическими и моральными преградами на жизненном пути.

Среди номинаций премии есть две специальные премии: "За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям" - присуждается государственному и/или общественному деятелю; "Филантропу и меценату" - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям. Они не имеют денежного выражения.

Мероприятия, организуемые в рамках вручения премии, призваны привлечь внимание широкой общественности и показать высокий уровень достижений лауреатов.

Более подробная информация о премии -  на сайте http://www.filantrop.ru/

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