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Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» . Участникам доступны уже 10 заданий для выполнения, а 4 декабря запущен Марафон заданий! В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

Параллельно дистанционному этапу конкурса, продолжается и регистрация участников, которая продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Напомним, о старте конкурса «Это у нас семейное» в День знаний объявил Президент России Владимир Владимирович Путин. Предложение о проведении подобного конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области в апреле прошлого года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Председателем которого является Глава государства. Обращаясь к Президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.

Запущенный в рамках конкурса Марафон заданий позволит конкурсантам получать не только баллы за участие в дистанционном этапе проекта «Это у нас семейное», но и дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Марафон начнется с задания «Добро и благодарность», приуроченного ко Дню добровольца (волонтера) 5 декабря. До 10 декабря включительно участники, выполнившие задания этого направления, и загрузившие отчет согласно требованиям, станут обладателями приятных подарков за добрые дела. Далее, неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания «Готовим вместе», а с 18 по 24 декабря – «Песня трех поколений». Марафон заданий продлится до окончания дистанционного этапа. Следить за ним можно в социальных сетях проекта.

Также участников ждут подарки от членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». За выполнение задания «Званый ужин» певец, предприниматель, музыкант, солист и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков пригласит одну из семейных команд на ужин дома у семьи Жуковых. За успешное исполнение «Песни трех поколений» участники смогут посетить студию звукозаписи Black Star и даже поработать с музыкальными продюсерами лейбла, выпустив свою песню на музыкальных площадках. Такую возможность предоставит продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов. Певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов подарит участникам персональное занятие по музыке, а именно фортепианный эксклюзивный урок-концерт. Саксофонист, президент Авторского Совета Российского авторского общества, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман выберет обладателя сувенирной продукции фестивалей Фонда Игоря Бутмана и книг «Джаз 100: столетие российской джазовой сцены 1922-2022», а несколько счастливчиков смогут попасть на концерт с участием известного саксофониста.

Партнеры проекта «Это у нас семейное» тоже подготовили приятные призы для участников самого народного конкурса. Те семейные команды, которые успешно справятся с выполнением задания «Мультсемья», разработанным киностудией «Союзмультфильм», получат возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани. А участники, которые покажут лучшие результаты при выполнении задания «Изобретатели», получат специальные призы от Госкорпорации «Росатом» – запоминающиеся экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск.

«В любом из заданий конкурса «Это у нас семейное» каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. А впереди участников ждут еще больше увлекательных конкурсных испытаний, в том числе приуроченных к ближайшим новогодним праздникам. Семейные команды, показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе, поборются за главные призы конкурса – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Но сам дистанционный этап – это увлекательный процесс с интересными активностями и подарками от платформы «Россия – страна возможностей», наших партнеров и друзей. До 18 декабря конкурсанты должны заполнить анкету всех членов команды, загрузить видеовизитку и присоединиться к объединяющему всю семью приключению», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф на данный момент участникам доступны для выполнения 10 задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья». Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять – можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

С момента запуска самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» к участию в нем присоединились свыше 550 тысяч человек из более чем 96 тысяч семейных команд. К выполнению заданий приступили семейные команды из 89 регионов России. Рекордсменами по количеству участников, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются ПФО (более 27%), ЦФО (более 26%), СФО (11%), УФО (почти 10%), ЮФО вместе с новыми регионами (9 %). Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, возглавляют Москва, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».