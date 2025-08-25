Я нашел ошибку
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.
В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 26 августа местами в Самарской области ожидается туман
Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран.
Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на X Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»
Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.
Около 50 самарских брендов представили свою продукцию на ярмарке «Мой бизнес» в рамках «ВолгаФеста»
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО

25 августа 2025 16:51
187
Продолжает свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции (СВО) в круглосуточном режиме. 

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи, — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в формате 24/7, независимо от своего часового пояса.

«Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику и тебя не увидят соседи. За год работы чата специалистами отработано более 4 000 индивидуальных обращений. Сегодня мы в динамике сопровождаем даже самые тяжелые случаи. В команде 75 клинических психологов из 10 регионов страны. Мы не используем искусственный интеллект, мы про живое общение со специалистом», — комментирует координатор Чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 16 000 человек из разных регионов страны. 

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Будем рады вам помочь в Чате!
https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi 

В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
286
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
612
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
928
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
924
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1258
