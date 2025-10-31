Я нашел ошибку
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Мероприятия
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев

31 октября 2025 10:51
88
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что волнует экономически активных граждан. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.
Большинство экономически активных самарцев не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 11% опрошенных. 15% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.

Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 7%, среди горожан от 35 до 45 лет — 14%, среди граждан старше 45 лет — 12%. Число желающих продлить отдых на ноябрьские праздники увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 6% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 15% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

Где горожане проведут День народного единства? 65% — дома в кругу семьи. 17% — на работе. 5% отправятся за город. По 3% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.
 

Время проведения: 22—28 октября 2025 года

Опрос

Новости по теме
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе
30 октября 2025, 10:50
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе
Несмотря на интерес столичных компаний к специалистам Самарской области, переманить их удаётся нечасто. Общество
297
Только 13% самарцев верят в честное снижение цен в «черную пятницу»
30 октября 2025, 09:51
Только 13% самарцев верят в честное снижение цен в «черную пятницу»
Чуть больше склонных верить в честность акции — среди женщин. Общество
249
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями
29 октября 2025, 13:00
Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год. Общество
340
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
369
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
332
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
717
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
346
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
361
