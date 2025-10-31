Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев

88

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что волнует экономически активных граждан. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Большинство экономически активных самарцев не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 11% опрошенных. 15% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.



Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 7%, среди горожан от 35 до 45 лет — 14%, среди граждан старше 45 лет — 12%. Число желающих продлить отдых на ноябрьские праздники увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 6% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 15% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.



Где горожане проведут День народного единства? 65% — дома в кругу семьи. 17% — на работе. 5% отправятся за город. По 3% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.



Время проведения: 22—28 октября 2025 года