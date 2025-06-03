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Продлены сроки регистрации на II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца»

3 июня 2025 17:57
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Пары из всех регионов страны получили дополнительную возможность стать частью фестиваля, торжественное открытие которого состоится 8 июля.

Национальный центр «Россия» объявляет о продлении сроков подачи заявок на участие во II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Пары из всех регионов страны получили дополнительную возможность стать частью фестиваля, торжественное открытие которого состоится 8 июля. В этот день десятки влюбленных пар одновременно скрепят свои чувства узами брака.

Подать заявление можно на любой день проведения фестиваля. Согласно действующему законодательству, между датой подачи заявления и днем бракосочетания должен пройти обязательный месячный срок. Тем, кто хочет пожениться именно 8 июля — в День семьи, любви и верности — нужно подать заявление до 7 июня включительно.

Для других дат фестиваля установлены следующие сроки подачи заявлений:
— для пар на 9 июля — крайний срок 8 июня включительно;
— для пар на 10 июля — крайний срок 9 июня включительно.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 июля и объединит в своей программе тематические концерты с участием популярных артистов российской эстрады, экскурсии по историческим местам, выставки, демонстрирующие красоту национальных свадебных традиций, а также встречи с интересными людьми.

Особое внимание будет уделено богатому культурному наследию нашей страны, которое раскроется через многообразие свадебных обрядов народов России. Кульминацией станет грандиозный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов страны.
Программа фестиваля начнется с прогулки пар на украшенных пассажирских теплоходах по живописным просторам Москвы-реки.

После водной прогулки влюбленные торжественным шествием пройдут от причала до входа в Национальный центр «Россия», где состоится главное событие — церемония единовременного бракосочетания. Завершится праздник масштабным концертом и трогательной церемонией передачи семейного очага, символизирующей преемственность поколений.

Участие в торжественной регистрации требует соблюдения важного условия — каждая пара должна включить в свой свадебный наряд элементы национального костюма, подчеркивающие многообразие культурных традиций нашей страны. 

Подать заявку с фотографиями можно через официальный сайт Национального центра «Россия», портал «Госуслуги» или направив документы по электронной почте в Управление ЗАГС Москвы. Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе совместной комиссией Управления ЗАГС Москвы и Национального центра «Россия».

Всероссийский свадебный фестиваль, впервые состоявшийся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия», уже успел стать доброй традицией и важным событием в культурной жизни страны. В прошлом году в рамках фестиваля свой союз зарегистрировали 151 пара, а в некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появилось долгожданное пополнение, что особенно символично для праздника, посвященного семейным ценностям.

II Всероссийский свадебный фестиваль проводится при поддержке Правительства Москвы, Управления ЗАГС Москвы, Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

 

Фото:  pxhere.com

 

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