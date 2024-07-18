Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События

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С 24 по 29 сентября в Оренбурге пройдёт Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События. В 2024 году он состоится в девятый раз. Зарегистрироваться на форум можно до 2 августа на платформе Росмолодёжь.События.



Подать заявку на участие могут представители российских региональных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества; представители некоммерческих организаций зарубежных стран, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией; представители научных и исследовательских центров по вопросам международного сотрудничества; молодые журналисты-международники; представители университетов, компаний и корпораций, реализующих международные проекты; представители организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом.



Тематика форума этого года – развитие молодёжного сотрудничества между регионами Российской Федерации и зарубежными странами.

Участники программы – 500 молодых лидеров России и стран мира – улучшат знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества, разовьют компетенции в сферах межкультурного диалога и проектирования международных молодёжных инициатив. Отдельное внимание будет уделено доработке программы культурного шефства, запущенной при подготовке и реализации Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года.



В текущем году заявочная кампания Международного молодёжного форума «Евразия Global» стартовала в День национальных приоритетов «Молодёжь и дети» в Москве – на площадке Оренбургской области Международной выставки «Россия».

С 2016 года площадку форума посетили более 7 000 молодых людей. В 2023 году его участниками стали молодёжные лидеры 64 стран. Организаторы мероприятия – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Оренбургской области и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи».

