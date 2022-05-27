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Продлена регистрация на Юбилейный Молодежный форум ПФО «iВолга» в 2022 году

27 мая 2022 17:06
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К участию в Форуме приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

По многочисленным просьбам Дирекция форума «iВолга» приняла решение продлить регистрацию до 7 июня. К участию в Форуме приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Он пройдет в Самарской области с 21 по 29 июля 2022 года.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Чтобы стать участником 10-ого юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru, а также на платформе «Росмолодёжь.События».

После регистрации на Официальном сайте Форума потенциальному участнику необходима авторизация на мероприятие «Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» на платформе «Росмолодёжь.События» и пройти обязательный образовательный курс и последующее тестирование. Если у потенциального участника уже есть регистрация в АИС «Молодежь России», то он сразу может переходить к этапу авторизации на Форум на платформе «Росмолодёжь.События», а если личного кабинета нет, то его необходимо предварительно создать.

В этом году Юбилейный форум будет проводиться в гибридном формате и вернется на свою традиционную площадку проведения — Фестивальный парк Мастрюковских озер.

Тематикой проведения Форума в этом году станет «Единство народов России». Ей будут пропитаны все мероприятия программы Форума: тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.

Участники форума смогут выбрать одну из образовательных смен:
 Смена «Миссия Добро»
 Смена лаборатория «Практика»
 Смена «Управляй будущим»
 Смена «Детская iВолга»
 Смена «Место жительства»
 Смена «Мой народ»
 Смена «Творческий процесс»
 Смена «Делай дело»
В рамках программы Форума будут реализованы традиционные направления:
- Образовательная программа – 8 профильных смен, сертификация компетенций, индивидуальные планы развития Soft Skills участников;
- Культурно-досуговая программа – выставки, концерты, конкурсы, площадки DIY, арт-объекты, VR экскурсии по регионам и многое другое;
- Нетворкинг – множество знакомств и полезных связей;
- Конкурс проектов – поддержка социальных и бизнес-проектов

Традиционно в рамках Форума пройдет конкурс проектов. Он включает в себя несколько направлений:
- Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи
- Дополнительно в рамках Форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы партнеров. Участниками грантового конкурса проектов могут стать только участники Форума.

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