Главные новости:
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»

15 сентября 2025 18:38
73
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.

В Центре привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» объявили о продлении на 10 дней заявочной кампании в волонтёрский корпус. Теперь заявку можно подать до 25 сентября на портале Добро.рф (https://dobro.ru/event/11244427). 

До старта форума «Россия – спортивная держава» остаётся 50 дней, Самарская область активно готовится принимать крупнейший международный спортивный форум. Важную роль в организации этого события будут играть волонтёры. Заявочная кампания по набору волонтёрского штаба стартовала 28 июня в День молодёжи России. За два с половиной месяца поступило около 3500 заявок из 55 регионов России. Больше всего заявок поступило из Самарской области – 2 915. Более 2000 кандидатов проживает в Самаре и почти 300 в Тольятти. На втором месте по количеству заявок Москва, на третьем – Республика Башкортостан.
Наиболее активно заявки подают молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет – почти 1900 человек, а также молодежь от 16 до 17 лет – более 900. 

«Мы начали оценивать поступившие заявки еще в августе, и уже тогда были впечатлены их качеством и опытом первых кандидатов. С каждым днём росло количество заявок, и мы отмечали какие удивительно интересные люди готовы помогать в организации форума. И это не только опытные волонтёры, но и те, кто только начинает свой пусть в добровольчестве.  Поэтому нами было принято решение продлить заявочную кампанию, чтобы еще больше жителей нашей страны получили возможность помочь в организации столь крупного международного события, как форум «Россия – спортивная держава», – отметила Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». 

Параллельно с заявочной кампанией проводятся собеседования, на которых кандидатов спрашивают про волонтёрскую деятельность, жизненный опыт, мотивацию помогать в организации форума. Уже состоялось более 450 собеседований. Следующим этапом станет обучение, которое стартует в конце сентября. Оно будет состоять из нескольких блоков: «Знакомство с форумом», «Гостеприимство и туризм города-организатора» и функционально-объектовый тренинг, на котором кандидаты в волонтёры познакомятся со своими обязанностями уже непосредственно на площадках проведения форума.

Напомним, XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Волонтёрами форума могут стать граждане России старше 18 лет (с 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачёта практики в образовательных организациях.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. 

 

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров форума "Россия - спортивная держава"

