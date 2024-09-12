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Организационный комитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи продлил прием заявок на конкурсный отбор до 16 сентября 2024 года включительно из-за большого спроса. (12+)

Со 2 по 6 октября 2024 года на площадке образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» встретятся 250 студентов и молодых специалистов со всей России и из зарубежных стран. В течение пяти дней они вместе с экспертами станут со-архитекторами цифрового будущего и смогут создать уникальные инновационные проекты в сфере обеспечения психологической безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Обучение будет проходить по четырем трекам: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». На практике полученные знания студенты смогут применить в рамках проектного блока.

Чтобы стать участником школы, необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Заполнить анкету и зарегистрироваться можно по ссылке https://vk.cc/czTqTA.

Отметим, что организаторами Школы выступают Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команда молодежного цифрового омбудсмена и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и другие.Продлен конкурсный отбор на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Организационный комитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи продлил прием заявок на конкурсный отбор до 16 сентября 2024 года включительно из-за большого спроса.

Со 2 по 6 октября 2024 года на площадке образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» встретятся 250 студентов и молодых специалистов со всей России и из зарубежных стран. В течение пяти дней они вместе с экспертами станут со-архитекторами цифрового будущего и смогут создать уникальные инновационные проекты в сфере обеспечения психологической безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Обучение будет проходить по четырем трекам: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». На практике полученные знания студенты смогут применить в рамках проектного блока.

Чтобы стать участником школы, необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Заполнить анкету и зарегистрироваться можно по ссылке https://vk.cc/czTqTA.

Отметим, что организаторами Школы выступают Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команда молодежного цифрового омбудсмена и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и другие.Продлен конкурсный отбор на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Организационный комитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи продлил прием заявок на конкурсный отбор до 16 сентября 2024 года включительно из-за большого спроса.

Со 2 по 6 октября 2024 года на площадке образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» встретятся 250 студентов и молодых специалистов со всей России и из зарубежных стран. В течение пяти дней они вместе с экспертами станут со-архитекторами цифрового будущего и смогут создать уникальные инновационные проекты в сфере обеспечения психологической безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Обучение будет проходить по четырем трекам: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». На практике полученные знания студенты смогут применить в рамках проектного блока.

Чтобы стать участником школы, необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Заполнить анкету и зарегистрироваться можно по ссылке https://vk.cc/czTqTA.

Отметим, что организаторами Школы выступают Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команда молодежного цифрового омбудсмена и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и другие.Продлен конкурсный отбор на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Организационный комитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи продлил прием заявок на конкурсный отбор до 16 сентября 2024 года включительно из-за большого спроса.

Со 2 по 6 октября 2024 года на площадке образовательного центра «Мастерская управления «Сенеж» встретятся 250 студентов и молодых специалистов со всей России и из зарубежных стран. В течение пяти дней они вместе с экспертами станут со-архитекторами цифрового будущего и смогут создать уникальные инновационные проекты в сфере обеспечения психологической безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Обучение будет проходить по четырем трекам: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». На практике полученные знания студенты смогут применить в рамках проектного блока.

Чтобы стать участником школы, необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Заполнить анкету и зарегистрироваться можно по ссылке https://vk.cc/czTqTA.

Организаторами Школы выступают Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команда молодежного цифрового омбудсмена и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и другие.

Фото: freepik.com