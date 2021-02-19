Продажи пен для бритья в Самарской области взлетели на 380% накануне 23 февраля

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В аналитической службе Wildberries – крупнейшего онлайн-ритейлера России – изучили покупки россиянок и составили список самых популярных подарков, которые сильная половина человечества получит к предстоящему празднику

В преддверии 23 февраля россиянки активно выбирают и приобретают подарки для родственников, друзей и коллег - мужчин. Как рассказали в аналитической службе Wildberries, с 1 по 15 февраля 2021 г. продажи товаров для мужчин в Самарской области выросли на 83% в штуках по сравнению с 1 по 15 января 2021 г.

В 2021 году наиболее популярными стали “стереотипные” подарки, которые неизменно ассоциируются с этим праздником, - носки, трусы и пены для бритья - в штуках проданных товаров их оказалось больше всего. Так, в Самарской области рост продаж мужских носков составил 190% в штуках к началу года, трусов - 77%, пен для бритья - 380%. Впрочем, стоимость и этих простых на первый взгляд подарков может достигать 8 тыс. рублей - это цена наиболее дорогой покупки к 23 февраля за нижнее белье премиум-класса. Еще один рекордный заказ за 6600 рублей - набор из 30 пар “дышащих” носков из бамбука. У выбирающих в качестве подарка носки россиянок также востребованы антибактериальные и ароматизированные модели, которые подойдут даже самым суровым мужским ногам.

Также среди популярных традиционных аксессуаров - ремни (+183%), галстуки (+38%), кошельки (+221%). Кроме того, неизменным подарком к 23 февраля остаются рубашки (+62%).

Стремясь выбрать недорогой, но оригинальный презент друзьям и коллегам, россиянки приобретали также “брутальные” подарочные сладости, рост продаж в штуках которых составил 971%. Хитом продаж стал фигурный шоколад в форме воблы и набора “гаечных ключей”.

Выбирая подарки для близких родственников - например, для своих сыновей или мужей, жительницы Самарской области покупали более дорогостоящие игровые консоли (рост продаж которых в штуках составил 91%), планшеты (+91%), смартфоны (+53%), а также фитнес-браслеты (+105%) и музыкальные наушники (+53%).

Недорогим и востребованным подарком также стали мультитулы - многофункциональные ручные инструменты - спрос на которые взлетел на 206%. Продажи же наборов инструментов увеличились на 79%, отверток — на 60%, а дрелей — на 56%.