Я нашел ошибку
Главные новости:
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продажи одежды для животных за 9 месяцев 2025 года выросли вдвое

20 ноября 2025 10:35
157
продажи одежды для животных за 9 месяцев 2025 года выросли вдвое

Товары для животных показывают активный рост, рынок зоотоваров в России к 2035 году может вырасти до 1,5 трлн рублей

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и «Зоозавр», второй крупнейший розничный игрок на рынке зоотоваров в России (входит в ГК «Детский мир»), проанализировали спрос на продажи одежды и аксессуаров для животных. Оказалось, что товары в этой категории стали покупать в два раза чаще, а средний чек вырос на 40%.

Рост по основным показателям

По данным сети «Зоозавр», совокупные продажи  товаров для животных в сети за девять месяцев 2025 года  выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 5,4 млрд рублей. В частности, продажи одежды и обуви для животных за этот период продемонстрировали двукратный рост — как в натуральном, так и в денежном выражении. Игрушки для собак стали покупать чаще на 94%, влажные корма для собак — на 81%, для кошек — на 73%. В число самых динамичных категорий также вошли ветеринария (+76%) и наполнители (+74%).

Рост среднего чека по категории составил +40% год к году, что отражает повышенный интерес покупателей к более качественным и стильным товарам. В среднем один товар обходился покупателям в 417 рублей.

Самые популярные товары

Чаще всего при покупке одежды пользователи заказывали своим питомцам комбинезоны для прогулок, толстовки, джемперы и жилеты. По данным Купера, комбинезоны для прогулок можно заказать по цене от 299 рублей, толстовки — от 297 рублей, а джемперы и жилеты — от  195 и 399 рублей соответственно.

В магазинах сети активно покупают и другие товары в категории. Так, аналитики зафиксировали всплеск интереса к необычным аксессуарам — спрос на солнечные очки для собак вырос в 10 раз, а продажи ботиночек и шапок увеличились вдвое. И если ботинки часто покупают, чтобы защитить лапы от реагентов на прогулках, то очки и шапки берут просто для красоты. Ботиночки для животных в сети магазинов при заказе на Купере стоят от 293 рублей, а очки и шапки — от 199 и 119 рублей соответственно.

Также на 39% вырос спрос на посуду для животных, а косметикой для питомцев стали интересоваться чаще на 15%.

Николай Бруяка, директор по развитию E-grocery & Non-food сервиса доставки Купер:

«Товары для животных — важное для Купера направление, которое активно поддерживаем и развиваем. Мы следим за тем, что пользуется спросом у покупателей, расширяем ассортимент и, конечно, вводим различные акции. Например, каждый месяц 13 числа у нас проходит день Лапок — каждый клиент получает скидку на покупку товаров для домашних питомцев».

 

Фёдор Зюзиков, управляющий директор сети «Зоозавр»:

«У каждой второй семьи в России есть кошка или собака. Рост спроса на одежду для животных отражает общемировую тенденцию — владельцы всё чаще рассматривают питомцев как членов семьи. Это стимулирует развитие рынка товаров, обеспечивающих комфорт и защиту животных. По оценкам аналитиков, рынок зоотоваров в России к 2035 году может вырасти до 1,5 трлн рублей. В среднесрочной перспективе «Зоозавр» может занять около 15% на рынке зоотоваров».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список