продажи одежды для животных за 9 месяцев 2025 года выросли вдвое

Товары для животных показывают активный рост, рынок зоотоваров в России к 2035 году может вырасти до 1,5 трлн рублей

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и «Зоозавр», второй крупнейший розничный игрок на рынке зоотоваров в России (входит в ГК «Детский мир»), проанализировали спрос на продажи одежды и аксессуаров для животных. Оказалось, что товары в этой категории стали покупать в два раза чаще, а средний чек вырос на 40%.

Рост по основным показателям

По данным сети «Зоозавр», совокупные продажи товаров для животных в сети за девять месяцев 2025 года выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 5,4 млрд рублей. В частности, продажи одежды и обуви для животных за этот период продемонстрировали двукратный рост — как в натуральном, так и в денежном выражении. Игрушки для собак стали покупать чаще на 94%, влажные корма для собак — на 81%, для кошек — на 73%. В число самых динамичных категорий также вошли ветеринария (+76%) и наполнители (+74%).

Рост среднего чека по категории составил +40% год к году, что отражает повышенный интерес покупателей к более качественным и стильным товарам. В среднем один товар обходился покупателям в 417 рублей.

Самые популярные товары

Чаще всего при покупке одежды пользователи заказывали своим питомцам комбинезоны для прогулок, толстовки, джемперы и жилеты. По данным Купера, комбинезоны для прогулок можно заказать по цене от 299 рублей, толстовки — от 297 рублей, а джемперы и жилеты — от 195 и 399 рублей соответственно.

В магазинах сети активно покупают и другие товары в категории. Так, аналитики зафиксировали всплеск интереса к необычным аксессуарам — спрос на солнечные очки для собак вырос в 10 раз, а продажи ботиночек и шапок увеличились вдвое. И если ботинки часто покупают, чтобы защитить лапы от реагентов на прогулках, то очки и шапки берут просто для красоты. Ботиночки для животных в сети магазинов при заказе на Купере стоят от 293 рублей, а очки и шапки — от 199 и 119 рублей соответственно.

Также на 39% вырос спрос на посуду для животных, а косметикой для питомцев стали интересоваться чаще на 15%.

Николай Бруяка, директор по развитию E-grocery & Non-food сервиса доставки Купер:

«Товары для животных — важное для Купера направление, которое активно поддерживаем и развиваем. Мы следим за тем, что пользуется спросом у покупателей, расширяем ассортимент и, конечно, вводим различные акции. Например, каждый месяц 13 числа у нас проходит день Лапок — каждый клиент получает скидку на покупку товаров для домашних питомцев».

Фёдор Зюзиков, управляющий директор сети «Зоозавр»:

«У каждой второй семьи в России есть кошка или собака. Рост спроса на одежду для животных отражает общемировую тенденцию — владельцы всё чаще рассматривают питомцев как членов семьи. Это стимулирует развитие рынка товаров, обеспечивающих комфорт и защиту животных. По оценкам аналитиков, рынок зоотоваров в России к 2035 году может вырасти до 1,5 трлн рублей. В среднесрочной перспективе «Зоозавр» может занять около 15% на рынке зоотоваров».