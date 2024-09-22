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Продажи обогревателей в Самаре выросли в полтора раза

22 сентября 2024 11:38
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Продажи обогревателей в Самаре выросли в полтора раза

В некоторых регионах страны уже начало холодать, а где-то россияне просто готовятся к зиме заранее, в том числе и жители Самары. Тем не менее, продажи некоторых видов обогревателей на Авито за последний месяц выросли в несколько раз. Также пользователи стали чаще покупать тепловентиляторы.

Чтобы комфортно переждать холода до включения отопления и быстрее согреваться зимой, стоит приобрести обогреватель. Судя по динамике продаж, многие жители Самары с этим согласны: по данным Авито, продажи обогревателей в августе-сентябре выросли на 53%. Причем такие устройства «с рук» покупали на 31% чаще, а новые — в два раза.

Газовые обогреватели

Наибольшая доля продаж (18%) приходится на газовые обогреватели. Их продажи за конец августа – начало сентября выросли на 50%. Средняя стоимость такого устройства — 12 000 рублей в новом состоянии или 6 000 рублей в ресейле. Они хорошо прогревают воздух вблизи себя, поэтому в основном их используют на улице — ставят на веранды и террасы на дачах, а также в ресторанах.

Конвекторные обогреватели

Второе место по доле продаж (17%) занимают конвекторные или электрические обогреватели. Их продажи выросли на 65%, а средняя стоимость составила 6 000 рублей за новый прибор или 4 000 рублей «с рук». Они работают по принципу естественной конвекции, не сжигают кислород и не сушат воздух. При этом большинство электрических обогревателей оснащены терморегулятором, чтобы можно было поддерживать комфортную температуру воздуха в комнате. Также они не так сильно нагреваются, в отличие от тех же масляных моделей, что делает их пожаробезопасными. Но прогревают воздух конвекторы довольно медленно.

Масляные обогреватели

На третьем месте (14%) — масляные обогреватели. Их за последний месяц покупали чаще на 50%, а средняя цена составила 1 500 рублей за новый или 1 000 рублей в ресейле. Это один из самых популярных видов обогревателей. У них довольно невысокая цена и простое устройство: они греют по тому же принципу, что и радиаторы центрального отопления. Минеральное масло внутри корпуса получает тепло от электронагревателя и распространяет его по помещению. Соответственно, чем больше секций в устройстве, тем лучше оно будет греть. Современные приборы дополнительно оснащают вентилятором, который помогает быстрее распространять тепло по помещению.

Тепловентиляторы

Затем следуют тепловентиляторы с долей 7%. Их на Авито покупали чаще в 2 раза, а стоят они в среднем 12 000 рублей за новый или 7 000 рублей «с рук». Ключевое отличие тепловых пушек — наличие вентилятора, который обеспечивает быструю циркуляцию теплого воздуха в помещении. Однако такой прибор не очень подойдет для постоянного обогрева из-за шума и специфического запаха, который появляется из-за контакта пыли с электронагревателем. Поэтому тепловентиляторы подходят для ситуаций, когда нужно быстро прогреть помещение без дальнейшего поддержания тепла.

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