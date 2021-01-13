Продажи автомобилей Lada упали на 5% в 2020 году

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В 2020 году АвтоВАЗ реализовал в России и за ее пределами 393 806 автомобилей Lada, что на 5% меньше, чем годом ранее, передает РБК. Соответствующие данные приводятся в отчете французской Renault Group, которая контролирует российского автопроизводителя.



По данным на конец декабря 2020 года, Волжский автозавод продал 369 536 легковых машин марки Lada (-7,7%), а также 14 447 легких коммерческих автомобилей (+14,1%). Плюс ко всему в зачет пошли продажи 9823 внедорожников Lada Niva, которые прежде выпускались на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ под брендом Chevrolet.



Автопроизводитель оценивает долю марки Lada на российском рынке легковых машин в 2020 году в 21,5%. Самыми популярными моделями остаются Lada Granta и Lada Vesta, которые на протяжении долгого времени удерживают лидирующие позиции среди бестселлеров.



Ближе к весне 2021 года АвтоВАЗ начнет продавать обновленный внедорожник Lada Niva, который претерпел существенные изменения во внешности и стал напоминать кроссовер Toyota RAV4. Цены и комплектации автомобиля будут названы позднее.



Что касается марки Renault, то ее главной новинкой 2021 года для России станет кроссовер Duster второго поколения, выпуск которого наладят на заводе в Москве. В частности, модель будет доступна с новым 1,3-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, который входит в линейку двигателей кроссоверов Kaptur и Arkana. Кроме того, у последнего будут позаимствованы основные решения в оборудовании и дизайне интерьера.





Фото: Артем Кокорев / РБК