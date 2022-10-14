Приволжский округ войск национальной гвардии 42 года на страже правопорядка

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14 октября отмечается годовщина формирования в войсках правопорядка Приволжского округа, который ведет свою историю с 1980 года. В соответствии с приказом Министра внутренних дел СССР от 14 октября 1980 года на базе управления 68-й конвойной дивизии в городе Горьком сформировано управление внутренних войск МВД СССР по Волго-Вятской зоне. В 1987 году управление переименовывается в Приволжское, а в марте 1993-го преобразовывается в Приволжский округ внутренних войск МВД России. Современный период округа начался в 2016 году, когда на основе внутренних войск была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня личный состав Приволжского округа Росгвардии достойно выполняет свои обязанности, часто опираясь на опыт и традиции, накопленные за десятилетия.

Ежедневно военнослужащие и сотрудники из 14 субъектов Приволжья осуществляют охрану общественного порядка и общественной безопасности, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают охрану важных государственных объектов, предприятий и имущества граждан, помогают людям, попавшим в беду.