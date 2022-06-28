Приготовления к Грушинскому фестивалю идут полным ходом

141

Фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области.

Подробная программа фестиваля опубликована на официальном сайте.

Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка.



Кроме этого, 30 июня в 12:00 на первой платформе ж/д вокзала Самара запустят тематический электропоезд «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.

Фото: департамент информационной политики СО