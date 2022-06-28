Я нашел ошибку
Главные новости:
Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера.
Сбер первым в России перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение
«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:1.
"Крылья" проиграли "Рубину" в первом контрольном матче казанского сбора
Сейчас игры первого этапа турнира продолжаются в Советском и Ленинском районах, в остальных они уже завершились.
«Лето с футбольным мячом»: в Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд
Депутаты Самарской губдумы сразу в двух чтениях приняли решение об увеличении доходов регионального бюджета на 5,6 млрд рублей в 2022 году за счет федеральных средств.
Андрей Кислов: "Соблюдается баланс между соцобязательствами и опережающим развитием"
Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка.
Приготовления к Грушинскому фестивалю идут полным ходом
Достигнуто соглашение о начале работы по анализу лучших практик деятельности мировых и национальных сетей трансфера технологий.
Белорусско-Российский локомотив научно-технологического сотрудничества
Актуальная информация об их  графике работы.
В регионе продолжают работу прививочные пункты в ТЦ
Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящегося объекта – жилого комплекса «Космолет».
Объекты долевого строительства – в фокусе внимания Правительства СО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.04
EUR 56.05
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Приготовления к Грушинскому фестивалю идут полным ходом

28 июня 2022 19:31
141
Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка.

Фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля 2022 года на традиционном месте — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области.

Подробная программа фестиваля опубликована на официальном сайте.

Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка.

Кроме этого, 30 июня в 12:00 на первой платформе ж/д вокзала Самара запустят тематический электропоезд «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
387
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
423
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
238
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
484
Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество.
27 июня 2022  15:58
Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии
512
Весь список