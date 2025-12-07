приготовление селедки под шубой за год подорожало на 9%

За год стоимость приготовления салата селедка под шубой на четырех человек выросла на 9 процентов и составила 293,9 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

Для расчетов был взят рецепт, в который входит 350 г соленой сельди, 400 г картофеля, 350 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука, два яйца и 300 г майонеза.