Прием заявок на получение новой семейной выплаты начнется с 1 июня

Соцфонд начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Подать заявление необходимо до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Таким образом, в 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год, объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что в данную категорию получателей входят работающие родители, которые в течение года платят НДФЛ в размере 13%. По окончании года налог пересчитывается уже в размере 6%, разница возвращается.

Подать документы можно через "Госуслуги", в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда России. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно, в некоторых случаях заявителю необходимо будет предоставить справки лично, рассказали в ведомстве.