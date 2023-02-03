Я нашел ошибку
Главные новости:
Китайская компания BOE показала монитор, в котором можно смотреть 3D без очков
В Администрации Самары прошло совещание по подготовке к строительству планетария
В Администрации Самары прошло совещание по подготовке к строительству планетария
С 3 по 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдах
С 3 по 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдах
В Сызрани погоня за Окой закончилась задержанием
В Сызрани погоня за "Окой" закончилась задержанием
В Самаре мигрант спрятался от полиции под кровать
В Самаре мигрант спрятался от полиции под кровать
В Самарской области растет спрос на персонал “мужских” специальностей, работников торговли и контакт-центров
В Самарской области растет спрос на персонал “мужских” специальностей, работников торговли и контакт-центров
В России был выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен»,
В России выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен»,
В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом
В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.04
-0.08
EUR 76.96
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прибавку к зарплате в Самаре чаще получают те, кто просит больше

3 февраля 2023 09:25
110
Прибавку к зарплате в Самаре чаще получают те, кто просит больше

В течение последнего года повышения зарплаты чаще добивались те, кто просил 30% к окладу и больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, имевших постоянную работу на протяжении года и более.

Повышения заработка в течение последнего года году просили 30% работающих. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (38 и 22% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения. Самарцы с доходом выше среднего — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Чаще всего просили 20% к окладам (24% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый). У 47% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем.

В прибавке чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%: 8 из 10 остались с прежними окладами. А вот переговоры о повышении на 30% и более чаще всего оказывались успешными: 37% добились прибавки на треть, отказано 40%.

Время проведения: 3—31 января 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы хотят получать бонусы к зарплате за усталость на рабочем месте
02 февраля 2023, 11:54
Самарцы хотят получать бонусы к зарплате за усталость на рабочем месте
Каждый второй самарец отмечает, что бонус в виде ДМС влияет на его выбор при поиске работы. Общество
278
Самарцы стали реже перерабатывать
02 февраля 2023, 09:24
Самарцы стали реже перерабатывать
Выполнить за день все запланированные личные дела заметно чаще успевают удаленные работники. Общество
273
Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре
01 февраля 2023, 09:31
Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре
Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Общество
377
В центре внимания
Дмитрий Азаров рассказал о создании мемориала в Макеевке в память о погибших самарцах.
2 февраля 2023  16:24
Дмитрий Азаров вручил награды землякам – участникам спецоперации
452
Самарскую область накроет снегопад
2 февраля 2023  12:30
Самарскую область накроет снегопад
339
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля 2023  10:39
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
1175
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
558
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
521
Весь список