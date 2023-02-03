Прибавку к зарплате в Самаре чаще получают те, кто просит больше

110

В течение последнего года повышения зарплаты чаще добивались те, кто просил 30% к окладу и больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, имевших постоянную работу на протяжении года и более.

Повышения заработка в течение последнего года году просили 30% работающих. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (38 и 22% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения. Самарцы с доходом выше среднего — чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Чаще всего просили 20% к окладам (24% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый). У 47% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем.



В прибавке чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%: 8 из 10 остались с прежними окладами. А вот переговоры о повышении на 30% и более чаще всего оказывались успешными: 37% добились прибавки на треть, отказано 40%.



Время проведения: 3—31 января 2022 года