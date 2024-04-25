Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры выяснил у работодателей, по каким критериям в их компаниях осуществляется подбор молодых специалистов. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов. Респондентам было предложено выбрать по два основных и дополнительных критерия отбора молодых специалистов, а также две ключевые личностные компетенции, приоритетные для их компании.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (60%). Наличие минимального опыта работы важно для 46% рекрутеров. На уровень и качество образования обращают внимание 34% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только 13% рекрутеров.



Среди дополнительных критериев отбора чаще всего принимают во внимание уровень владения ПО (57%). Опыт прохождения стажировок важен для 26% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 14%, знание иностранного языка — для 9%.



Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (53%). На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 40%). Умение работать в команде отметили 30% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 9%.



Время проведения: 1—23 апреля 2024 года