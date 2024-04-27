При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход

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Служба занятости Самарской области особое внимание уделяет трудоустройству жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость адресной работы с жителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и трудоустройство инвалидов – важная часть этой работы.



С помощью службы занятости нашел работу тольяттинец Виталий Лысяков. Получив третью группу инвалидности, он проходил курсы реабилитации и лечения, а после начал искать работу, для этого зарегистрировался в территориальном центре занятости г.о. Тольятти и муниципального района Ставропольский. Специалисты подобрали ему вакансии, и теперь Виталий трудится сварщиком на АО «АвтоВАЗ».



«Несмотря на заболевание, меня сюда взяли без проблем, - поделился Виталий. - Я и раньше здесь работал, потом несколько лет работал на фирме. И вот теперь, благодаря центру занятости, снова пришел на родной завод и попал в свою же бригаду. Мне все очень нравится, и коллектив, и зарплата 60-65 тысяч рублей. А со сверхурочными я на этот раз получу около 92 тысяч».



Виталий отметил, что руководство цеха относится к нему с пониманием: учитывая ограничения по здоровью, Виталию поручают выполнять физически более легкие операции.



«Отличный работник, влился в коллектив легко, - рассказал начальник цеха Эмир Байрамов, - трудится у нас уже около четырех месяцев и показывает себя только с лучшей стороны. Это касается и качества его работы, и дисциплины, со всеми задачами справляется».



Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального ЦЗН г.о. Тольятти и Ставропольского района Юлия Старикова сообщила, что при работе с соискателями, имеющими инвалидность, в службе занятости всегда применяется особый персональный подход и сопровождение.



«За каждым таким соискателем закреплен конкретный сотрудник, - подчеркнула Юлия Старикова. - Он прорабатывает все варианты в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и особенностями ограничений по здоровью. Ведет работу с работодателями по имеющимся у них квотам, оценивая, насколько подходят конкретному человеку условия труда».



С начала года в Самарской области трудоустроено более 250 инвалидов, обратившихся в центры занятости. Подать заявление на оказание содействия в трудоустройстве можно на портале «Работа России» (www.trudvsem.ru).