Я нашел ошибку
Главные новости:
Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены
Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены
Студент из Самарской области прошёл в финал Кубка фиджитал спорттех инноваций Международной олимпиады «IT-Планета 2024»
Студент из Самарской области прошёл в финал Кубка фиджитал спорттех инноваций Международной олимпиады «IT-Планета 2024»
билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений
Билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений
В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов
В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход
При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход
Самарский школьник стал серебряным призером 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Самарский школьник стал серебряным призером 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Хоккейный клуб ЦСК ВВС и государственное автономное учреждение Самарской области СШОР №1 заключили договор о спортивном сотрудничестве
Хоккейный клуб ЦСК ВВС и государственное автономное учреждение Самарской области СШОР №1 заключили договор о спортивном сотрудничестве
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.01
-0.12
EUR 98.72
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход

27 апреля 2024 13:41
89
При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход

Служба занятости Самарской области особое внимание уделяет трудоустройству жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость адресной работы с жителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и трудоустройство инвалидов – важная часть этой работы.

С помощью службы занятости нашел работу тольяттинец Виталий Лысяков. Получив третью группу инвалидности, он проходил курсы реабилитации и лечения, а после начал искать работу, для этого зарегистрировался в территориальном центре занятости г.о. Тольятти и муниципального района Ставропольский. Специалисты подобрали ему вакансии, и теперь Виталий трудится сварщиком на АО «АвтоВАЗ».

«Несмотря на заболевание, меня сюда взяли без проблем, - поделился Виталий. - Я и раньше здесь работал, потом несколько лет работал на фирме. И вот теперь, благодаря центру занятости, снова пришел на родной завод и попал в свою же бригаду. Мне все очень нравится, и коллектив, и зарплата 60-65 тысяч рублей. А со сверхурочными я на этот раз получу около 92 тысяч».

Виталий отметил, что руководство цеха относится к нему с пониманием: учитывая ограничения по здоровью, Виталию поручают выполнять физически более легкие операции.

«Отличный работник, влился в коллектив легко, - рассказал начальник цеха Эмир Байрамов, - трудится у нас уже около четырех месяцев и показывает себя только с лучшей стороны. Это касается и качества его работы, и дисциплины, со всеми задачами справляется».

Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального ЦЗН г.о. Тольятти и Ставропольского района Юлия Старикова сообщила, что при работе с соискателями, имеющими инвалидность, в службе занятости всегда применяется особый персональный подход и сопровождение.

«За каждым таким соискателем закреплен конкретный сотрудник, - подчеркнула Юлия Старикова. - Он прорабатывает все варианты в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и особенностями ограничений по здоровью. Ведет работу с работодателями по имеющимся у них квотам, оценивая, насколько подходят конкретному человеку условия труда».

С начала года в Самарской области трудоустроено более 250 инвалидов, обратившихся в центры занятости. Подать заявление на оказание содействия в трудоустройстве можно на портале «Работа России» (www.trudvsem.ru).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
75
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
159
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
423
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
741
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
973
Весь список