Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело

14 октября 2025 17:54
129
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.

С помощью службы занятости безработные жители Самарской области могут начать свое дело.  Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.

Музыка сопровождала Елену всю ее жизнь. Сначала музыкальная школа, потом музыкальное училище по специальности «учитель музыки, дирижер хорового коллектива».  Наряду с музыкальным образованием Елена получила профессию педагога-психолога. Большую часть своей жизни она работала в детских садах музыкальным руководителем. Параллельно пела в ансамбле и выступала на сцене.

В прошлом году от знакомых узнала, что в службе занятости есть возможность получить финансовую поддержку для начинающих предпринимателей - на открытие своего дела выделяется 100 000 рублей.
Елена встала на учет в центр занятости как безработный гражданин, прошла обучение. А в этом году защитила бизнес-план и получила 100 000 рублей на открытие своей школы вокала.

«На полученные деньги я купила музыкальные колонки, акустический поролон, стойки для мониторов, кулер, пюпитр, микрофон, стол и стулья», – рассказала Елена.

Сейчас в вокальной студии Елены занимаются восемь человек. Это дети дошкольного и школьного возраста. Ей удается каждому воспитаннику привить любовь к музыке. Музыкальные занятия делятся на групповые и сольные. В основном репертуар включает известные детские песни. При этом, по желанию ребенка Елена разучивает с ними песни популярных исполнителей.

«Моя Ева недавно занимается в студии, - поделилась Ольга Иванова, мама воспитанницы. - Ей очень нравится. На занятия бежит с горящими глазами и дома мне в подробностях рассказывает о своих успехах. Мы вместе дома поем те песни, которые разучивает Ева. Хочу поблагодарить Елену Георгиевну. Она педагог от Бога. Дети ее обожают».

Для того, чтобы открыть собственное дело при финансовой помощи органов службы занятости, необходимо встать на учет в центр занятости как безработный гражданин. Карьерные консультанты помогут составить бизнес-план. После защиты проекта на экспертной комиссии гражданину выделяются 100 000 рублей на открытие собственного дела.

Узнать об этом подробнее можно по телефону контакт-центра службы занятости Самарской области – 8-800-302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

