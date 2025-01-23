Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс

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В России продолжается заявочная кампания на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявки до 6 февраля могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения.

С этого года авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». Среди нововведений конкурса также — специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Авторы творческих проектов могут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью.

«Мы постоянно совершенствуем работу с авторами творческих проектов. Проводим большую образовательную работу. В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. Электронный помощник доступен в Телеграм ( @PFKI_bot ). В помощь записаны подкасты по составлению заявки, стартовый вебинар конкурса, видеоуроки курса «Короче, гранты». В конкурсе есть нововведения, в частности, теперь заявителям необходимо указать, каким из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Мы считаем важным, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, транслировали их через содержательную часть своих проектов», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Это уже 14 конкурс фонда, за 3,5 года работы подведены итоги 13 конкурсов. На сайте фонкультурныхинициатив.рф создано 180 тысяч личных кабинетов. В фонд подано свыше 85 000 заявок, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты, получившие поддержку, реализуются во всех 89 регионах России.

«Творческие команды со всей страны с появлением Президентского фонда культурных инициатив осознали возможность получить финансирование на свои проекты в сфере культуры. Появилась надежда у коллективов из малых городов, музыкантов, самодеятельных театров, индивидуальных предпринимателей. За 3,5 года приема заявок на экспертизу в Президентский фонд культурных инициатив было подано больше 85 000 проектов. Часть из них уже и так шли в своих регионах, но им требовалась поддержка для дальнейшего развития. Много и тех проектов, которые запускались впервые именно благодаря полученному гранту. С ПФКИ такая возможность появилась», — прокомментировал Иван Рудин, заслуженный артист России, генеральный директор концертного зала «Зарядье», член экспертного совета конкурсов ПФКИ.

В Самарской области открыты проектные офисы, где помогут разобраться в нюансах проектной заявки, получить обратную связь от специалистов и доработать проект до момента подачи заявки. Записаться на консультацию можно в Самаре (Агентство социокультурных технологий ул. Некрасовская, 78, +7 (846) 331-23-84, электронная почта: grant-ast@bk.ru) и в проектных офисах Самарской области:

• г.о. Тольятти, ул. Горького, 42, +7 (8482) 31-88-42

• г.о. Чапаевск, ул. Ленина, 78, +7 (84639) 2-38-53

• г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 28, +7 (84661) 2-07-32

• г.о. Сызрань, пр. Гагарина, 99а, +7 (8464) 35-71-96

• г.о. Кинель, ул. Фестивальная, 18, +7 (84663) 6-35-21

• с. Елховка, ул. Советская, 2б, +7 (84658) 33-2-02

• с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, 2, +7 (84647) 9-14-92

• пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 84, +7 (84676) 2-17-74

• с. Кошки, ул. Куйбышевская, 6, +7 (84650) 2-21-75

• с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15, +7 (84651) 2-24-93.

Ежегодно Агентство социокультурных технологий реализует программу повышения квалификации для работников сферы культуры «Проектирование в социокультурной деятельности». На данный момент курс прошли 180 специалистов. В 2025 году проведение программы запланировано на март и октябрь. Активность инициаторов самарских культурных проектов растет из года в год, об этом свидетельствуют данные, о количестве заявок, поданных на конкурсы, а также суммы привлеченных средств.

Всего с 2021 по 2024 годы на конкурсы ПФКИ от Самарской области была подана 1741 заявка, 175 из которых стали победными. Объем финансирования проектов составил около 494 млн рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».