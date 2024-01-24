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Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России

24 января 2024 15:32
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В Самарской области запланированы десятки мероприятий, приуроченных к Году семьи.

Владимир Путин дал старт Году семьи, выступая на торжественной церемонии Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» на ВДНХ. До этого глава государства пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории, - подчеркнул Владимир Путин. - В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт».

Напомним, что в ноябре 2023 года Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

В Самарской области запланированы десятки мероприятий, приуроченных к Году семьи. Среди них семейные праздники, конкурсы, спортивные эстафеты, а также чествование многодетных семей, матерей-героинь, трудовых династий.

Кроме этого, государство и регион большое внимание уделяют поддержке семей с детьми. Только сейчас в регионе действует 27 видов финансовых мер, в том числе 23 региональных и четыре федеральных. В 2024-м часть мер войдет в состав единого пособия. Кроме финансовой помощи работают программы по решению жилищных вопросов.

С 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал. И теперь его размер составит 631 тысячу рублей на первого ребенка.

«Для многих-многих семей, и для нашей тоже – это очень внушительная поддержка, которая стала возможной благодаря нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, - говорит молодая мама, депутат Самарской Губернской думы Ирина Шматкова. - Кстати, родителям, которые уже получили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго полагается доплата в 203 тысячи рублей. Эти деньги можно использовать на покупку жилья, на образование, реабилитацию ребенка или пенсию мамы. Вы бы видели, что пишут на форумах, какую благодарность испытывают люди за то, что могут положиться на государство в вопросах семьи. Многие начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне и решаются заводить еще детей».

Год семьи будет посвящен укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства. По словам Президента, первостепенное внимание будет уделено демографическим программам.  Это не просто ключевое направление развития страны, работы всех уровней власти, но и важнейшая часть суверенного мировоззрения, видение будущего российского народа.

 

Фото: kremlin.ru

Теги: Москва Россия

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