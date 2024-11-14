Президент РФ увеличил выплату за ранение, повлекшее инвалидность

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому, если увечье, ранение, травма или контузия, полученное участником СВО, привело к инвалидности, то ему будет выплачено единовременное пособие в размере 4 млн рублей (с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья).

Накануне кабмин РФ утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться три млн рублей, легкие ранения – один млн рублей, а в случае иных легких травм – 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Самарской области с 16 октября была повышена единовременная выплата за службу по контракту. Сейчас она составляет 2 млн рублей, и эту сумму можно получить уже в первый месяц службы.