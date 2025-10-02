Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре

180

2 октября в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящим гастролям Крымского государственного театра юного зрителя (ТЮЗа). Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».



«Эти гастроли – историческое событие для театральной жизни Самары: впервые Крымский ТЮЗ представляет свою творческую палитру жителям нашего города. Более того, это первые гастроли, проходящие в нашем театре «Мастерская», который расположился в бывшем здании, реконструированном по нацпроекту «Культура», ныне – «Семья». Поэтому принимать гостей особенно приятно. Желаю крымским артистам хороших спектаклей, а зрителям – погружения в каждую постановку», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



С представителями самарских СМИ встретились руководители и художественные руководители Крымского государственного театра юного зрителя и театра для детей и молодежи «Мастерская», а также ведущие артисты Крымского ТЮЗа. Директор Крымского государственного театра юного зрителя Нина Пермякова отметила давние и теплые связи между театрами Самары и Крыма.



«Нас связывает очень долгая, теплая, творческая и человеческая дружба. Поэтому прежде всего хотела бы поблагодарить за приглашение в Самару, к нашим друзьям. Волнуемся и переживаем, ведь весной в Евпатории гастроли театра «Мастерская» прошли при огромных аншлагах, бывало даже, что зрители не могли попасть на спектакли, – рассказала директор Крымского государственного ТЮЗа Нина Пермякова. – Свои гастроли открываем пронзительным спектаклем «А зори здесь тихие…». Это глубокое погружение в историю нашей страны, в сердца героев, в саму суть подвига».



В рамках гастролей запланировано шесть показов трех спектаклей, подходящих для семейного просмотра. Сегодня и завтра вечером зрители увидят драму по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Также артисты покажут сказку для самых маленьких «Принцесса и дракон» и музыкальную постановку «Кот в сапогах».



«Весной мы уже побывали с гастролями в Евпатории и показали в рамках программы «Большие гастроли» четыре спектакля – «Волшебная лампа Аладдина», «Идиот. Мотивы», «По щучьему велению», «Саня, Ваня, с ними Римас». Теперь встречаем гостей у нас в «Мастерской». Благодаря программе «Большие гастроли» дружим театрами и городами, это очень важно для наших артистов», – отметил директор театра для детей и молодежи «Мастерская» Олег Вейс.



Отметим, что купить билеты на спектакли Крымского ТЮЗа в Самаре можно по ссылке https://quicktickets.ru/samara-tdm-masterskaya. Театр для детей и молодёжи «Мастерская» расположен по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 15.

Фото: администрация Самары