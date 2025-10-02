Я нашел ошибку
Главные новости:
Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.
В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления
Причина - производственная необходимость.
4 и 5 октября "Ласточки" заменят обычными электричками
Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.
3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ»
Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра.
СОУНБ приглашает в путешествие по миру сказок
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.
Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре

2 октября 2025 19:14
180
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».

2 октября в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящим гастролям Крымского государственного театра юного зрителя (ТЮЗа). Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».

«Эти гастроли – историческое событие для театральной жизни Самары: впервые Крымский ТЮЗ представляет свою творческую палитру жителям нашего города. Более того, это первые гастроли, проходящие в нашем театре «Мастерская», который расположился в бывшем здании, реконструированном по нацпроекту «Культура», ныне – «Семья». Поэтому принимать гостей особенно приятно. Желаю крымским артистам хороших спектаклей, а зрителям – погружения в каждую постановку», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. 

С представителями самарских СМИ встретились руководители и художественные руководители Крымского государственного театра юного зрителя и театра для детей и молодежи «Мастерская», а также ведущие артисты Крымского ТЮЗа. Директор Крымского государственного театра юного зрителя Нина Пермякова отметила давние и теплые связи между театрами Самары и Крыма.

«Нас связывает очень долгая, теплая, творческая и человеческая дружба. Поэтому прежде всего хотела бы поблагодарить за приглашение в Самару, к нашим друзьям. Волнуемся и переживаем, ведь весной в Евпатории гастроли театра «Мастерская» прошли при огромных аншлагах, бывало даже, что зрители не могли попасть на спектакли, – рассказала директор Крымского государственного ТЮЗа Нина Пермякова. – Свои гастроли открываем пронзительным спектаклем «А зори здесь тихие…». Это глубокое погружение в историю нашей страны, в сердца героев, в саму суть подвига».

В рамках гастролей запланировано шесть показов трех спектаклей, подходящих для семейного просмотра. Сегодня и завтра вечером зрители увидят драму по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», приуроченную к 80-летию Великой Победы. Также артисты покажут сказку для самых маленьких «Принцесса и дракон» и музыкальную постановку «Кот в сапогах». 

«Весной мы уже побывали с гастролями в Евпатории и показали в рамках программы «Большие гастроли» четыре спектакля – «Волшебная лампа Аладдина», «Идиот. Мотивы», «По щучьему велению», «Саня, Ваня, с ними Римас». Теперь встречаем гостей у нас в «Мастерской». Благодаря программе «Большие гастроли» дружим театрами и городами, это очень важно для наших артистов», – отметил директор театра для детей и молодежи «Мастерская» Олег Вейс.

Отметим, что купить билеты на спектакли Крымского ТЮЗа в Самаре можно по ссылке https://quicktickets.ru/samara-tdm-masterskaya. Театр для детей и молодёжи «Мастерская» расположен по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 15.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

