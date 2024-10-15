Пресечена попытка вывоза 100 молодых бычков в Узбекистан

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Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в пункте пропуска «Орск» пресекли попытку незаконного вывоза в Узбекистан 100 молодых бычков с нарушениями в ветеринарных документах.

В документах были выявлены признаки нарушения требований ветеринарного законодательства. Животные были переданы должностным лицам Управления Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия решения, .сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни