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Премию “Старый новый город” вручат активистам и предпринимателям исторического центра Самары.



В четверг, 19 января в 18.00 в областном музее имени Петра Алабина состоится торжественная церемония вручения премии за сохранение и развитие архитектурного наследия Самары «Старый новый город». Мероприятие проводится Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина в рамках проекта «Сохранить как…». Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.



Премия “Старый новый город” проводится впервые и должна стать ежегодным событием. В следующем году организаторы планируют провести также народное голосование. Цель проекта “Сохранить как…” - объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов, реставраторов, дизайнеров, предпринимателей и всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия Самары.

Церемония вручения пройдет в главном здании музея им. Алабина в виде большого праздника добрососедства.



Планируется участие творческих коллективов, интерактивная выставка с фотографиями старой Самары, ретро-шоу.

Дата мероприятия: 19 января 2023



Начало: 18.00

Место проведения: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина ул. Ленинская, 142

В программе: торжественная церемония вручения премии, театрализованный перформанс, выступление творческих коллективов, фуршет.



Всем посетителям вход бесплатный, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея