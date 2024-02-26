Представительница Самарской области стала победительницей суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России»

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Вчера, 25 февраля, Наблюдательный совет подвел итоги оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы « Россия – страна возможностей ». Победителями стали 102 управленца из 31 региона Российской Федерации и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии. От Самарской области победу одержала Анна Старкова, проректор, Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти). Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

«Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил Президент России Владимир Путин. Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью «Лидеров России», где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей – 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой», – заявил Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров рассказал про победителей:

«Всего в суперфинале победили 102 человека – из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей – 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%. Больше всего управленцев в возрасте 36–40 лет – 31,4%, в диапазоне 31–35 лет – 26,5%. Из Дальневосточного федерального округа одержали победу 2 управленца, Приволжского – 12, Северо-Западного – 15, Северо-Кавказского – 3, Сибирского – 6, Уральского – 8, Центрального – 47, Южного – 6, ЛНР – 1, а также по одному человеку из Сербии и Бельгии. Работают управленцы в самых разных сферах, но более всего в сфере ИТ – 20 человек, промышленности – 18 человек, финансовой – 5, атомной энергетике – 4».

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России и член Наблюдательного совета Михаил Швыдкой обратил внимание на объективность процедуры отбора.

«Наблюдательному совету пришлось делать трудный выбор, но он был честным. Вас 102 человека, и вы – лучшие. Вы доказали на оценочных испытания гибкость своего ума, крепость психики, показали, что умеете рисковать. Вы и есть будущее России, поэтому должны понимать, сколько вы сил приложите, таланта, знаний, умений отдадите – такой и будет страна. Вы – лидеры России, на вас ответственность. Но с вами я спокоен», – сказал Михаил Швыдкой.

Впечатлениями о конкурсе поделилась победительница из Самарской области Анна Старкова: «Пока сложно даже осознать, что произошло. Сам конкурс, а тем более победа, дают невероятный шанс для реализации всего задуманного. Понимаю, что это только старт, и теперь у меня большая ответственность - правильно воспользоваться всеми возможностями. Хочу поблагодарить свою семью за веру в меня, а также ректора Университета сервиса Любовь Алексеевну Выборнову за поддержку и возможность представлять свой вуз». Также, Анна отметила важность поддержки со стороны региона и лично Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Огромная благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову и команде региона за ту поддержку и помощь, которую получили во время подготовки к конкурсу. Присутствие Дмитрия Игоревича на площадке суперфинала и встреча с командой Самарской области уже говорит о заинтересованности региона в лучших управленцах и качественных решениях. Нас слышат, нас поддерживают. Это большая ценность!» – сказала победительница. Напомним, накануне финального дня конкурсных испытаний Глава области встретился с делегацией Самарской области и обсудил с участниками их проекты и возможности дальнейшего сотрудничества. Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании. Во многом заинтересованность управленческих кадров нашего региона в конкурсе продиктована выстроенной многоуровневой работой с сообществом участников «Лидеров России» на территории области, начиная с подготовки к конкурсным испытаниям на базе специально созданного ресурсного центра. И заканчивая привлечением участников конкурса к разработке новых управленческих решений совместно с Правительством региона.

На официальном объявлении результатов пятого сезона конкурса «Лидеры России» присутствовали члены Наблюдательного совета конкурса: первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, депутат Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, вице-президент федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой.

Кроме того, в заключительный день суперфинала с участниками встретились: президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, художественный руководитель – директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

Алексей Лихачев рассказал, что «Лидеры России» давно стали частью кадровой политики ГК «Росатом»:

«Суперфиналисты «Лидеров России» – очень грамотные люди, разбирающиеся в политике, экономике, новых технологиях. Это управленческий корпус, который через 20-30 лет будет управлять нашей страной и обеспечивать ее развитие. Среди суперфиналистов юбилейного сезона «Лидеров России» пятнадцать наших сотрудников, в штате есть и победители. Я периодически встречаюсь с ними, проговариваю идеи, получаю огромный заряд бодрости от их современного мировоззрения. Происходит взаимное обогащение. Однако сотрудничество с «Лидерами России» не одностороннее: мы гордимся своим вкладом в проект федерального масштаба, ведь с первого сезона я работаю с конкурсантами как наставник».

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс «Лидеры России» поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании: ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», а также Российский фонд прямых инвестиций, АО «Банк ДОМ.РФ», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «ОПК», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО «ЛитРес», АО «ПАО «Массандра», ООО «Инкерманский завод марочных вин», АО «ЗШВ «Новый Свет», а также генеральный технический партнер – технологическая корпорация VK. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку, развитие и карьерное продвижение финалистов и победителей конкурса.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.