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Представители Росгвардии поздравили студентов с Днем знаний в Самаре

2 сентября 2024 15:50
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После завершения торжественной части полковник в отставке Николай Митрянин побеседовал со студентами в рамках урока «Разговор о важном».

2 сентября представители Управления Росгвардии по Самарской области поздравили студентов самарского колледжа сервиса производственного оборудования с началом нового учебного года. Учебное заведение росгвардейцами выбрано не случайно – оно носит имя Героя России Евгения Золотухина.
 
В качестве почетных гостей на торжественной линейке присутствовали ветераны войск правопорядка и действующие росгвардейцы. С напутственными словами перед первокурсниками колледжа выступил помощник начальника Управления Росгвардии по Самарской области по работе с ветеранами полковник в отставке Николай Николаевич Митрянин.  
 
«Наступил важный этап в вашей жизни, теперь вы студенты. За годы обучения в колледже вы получите много новых навыков, умений и станете настоящими мастерами своего дела, и уверен, истинными патриотами нашей великой Родины», - сказал ребятам ветеран войск правопорядка.
 
После завершения торжественной части полковник в отставке Николай Митрянин побеседовал со студентами в рамках урока «Разговор о важном». Он вспомнил историю становления Росгвардии, рассказал о примерах мужества и героизма среди участников специальной военной операции, а также  о жизненном пути Евгения Золотухина, чье имя носит учебное заведение, в котором ребята получают профессиональное образование, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

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