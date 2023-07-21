Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре

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20 июля в Самаре на базе Приволжского таможенного управления состоялось заседание рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС по развитию и применению таможенного контроля после выпуска товара.

ФТС России с представителями таможенных служб Республик Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия обсудили вопросы развития и применения таможенного контроля после выпуска товаров. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Семашко.

В ходе встречи делегации обменялись информацией о внедрении и применении инновационных технологий при осуществлении таможенного контроля в государствах-членах ЕАЭС.

Члены рабочей группы обсудили вопрос системы прослеживаемости товаров в сотрудничестве с коллегами из других государственных органов. Стороны договорились о разработке модели взаимодействия и реагирования на правонарушения, а также об обмене аналитической информацией по вопросам выбора объектов контроля.

Особое внимание на встрече было уделено работе мобильных групп. В результате работы достигнута договоренность между таможенными службами союзных государств по координации деятельности подразделений контроля после выпуска товаров. Как отметил Дмитрий Болоцкий, начальник отдела Главного управления таможенного контроля выпуска товаров ФТС России: «Безопасность государства – приоритетная цель в работе мобильных групп».

Российская сторона продемонстрировала коллегам техническое оснащение этих подразделений. Сергей Семашко прокомментировал специфику полевой работы сотрудников таможен: «Подобное оснащение мобильных групп позволяет более эффективно выполнять поставленные перед нами задачи».