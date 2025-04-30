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представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
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Представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома

30 апреля 2025 11:17
103
представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома

По данным Яндекс Недвижимости, покупка загородного дома в Самарской области обойдется в среднем в 8,8 млн руб. при медианной цене одного метра — 65 000 руб.

Согласно исследованию* сервиса Яндекс Недвижимость, 55% опрошенных россиян, у которых на данный момент нет загородной недвижимости, хотели бы приобрести собственный дом. При этом больше всего о покупке летнего дома или коттеджа, в котором можно жить круглогодично, мечтают зумеры — 67%, а 21% опрошенных представителей этого поколения отмечают, что планируют купить загородную недвижимость в течение следующих 2-3 лет.

Многие миллениалы и представители поколения Х, у которых на данный момент нет загородной недвижимости (полученной в наследство или купленной самостоятельно), тоже хотели бы когда-нибудь ее приобрести. Так, доля миллениалов, мечтающих о покупке летнего домика или коттеджа, составляет 56%, а среди россиян, относящихся к поколению Х и старше, доля составляет 50%.

«Высокая востребованность дач и коттеджей среди более молодого поколения может быть связана с тем, что на их подростковый возраст и в целом период становления самостоятельности — последние курсы университета, первое трудоустройство, формирование и развитие карьеры — пришелся на пик развития современных технологий. Возможно, поэтому многие из них ищут способ отвлечься от цифровых реалий, стремятся к более размеренному темпу жизни, спокойному отдыху на природе и даже потенциально рассматривают возможность покупки собственного дома за городом. Восемь из десяти опрошенных представителей этого поколения считают, что даже могли бы навсегда или на длительное время переехать за город, а не приезжать на природу только ради отдыха», — отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Интересно, что среди зумеров, у которых частный дом уже есть, почти каждый четвертый (24%) живет за городом постоянно. Для сравнения: миллениалы выбирают загородную жизнь реже — в частном доме живет 19% «игреков». «Иксы» тоже преимущественно предпочитают квартиры: 18% из них переезжают в частный дом на долгий срок или навсегда.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, медианная полная цена частных домов в регионах страны со столицами-миллионниками в апреле 2025 г. составила 7,7 млн рублей (-1,1% за месяц), медианная стоимость «квадрата» частного дома — 68 000 рублей (-0,2%). Покупка загородного дома в Самарской области обойдется в среднем в 8,8 млн руб. при медианной цене одного метра — 65 000 руб.

*База для исследования: более 2000 россиян из разных регионов страны в возрасте от 18 лет

Теги: Опрос

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