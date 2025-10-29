Представители  минцифры Самарской области приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам применения ИИ

120

В Самаре состоялся круглый стол, посвященный вопросам применения искусственного интеллекта, с участием Минцифры Самарской области. Владислав Харизин, главный консультант министерства цифрового развития и связи Самарской области, поделился видением развития ИИ в ближайшее время.

«Искусственный интеллект – это инструмент, который не станет единственным решением для всех проблем и вряд ли заменит человека, – рассказал Владислав Харизин. – С развитием генеративного искусственного интеллекта, который направлен на производство нового контента, его использование стало превалировать в творческих профессиях, будь то дизайнеры, переводчики, создатели видео-, аудио контента, текстов и так далее. Но попытки полностью заменить человека оборачиваются провалами. Работа ИИ основана на анализе больших данных, но создать что-то уникальное пока ИИ не под силу. Например, ряд зарубежных компаний заявлял о готовности массово уволить переводчиков и планах передать работу по переводу искусственному интеллекту. На мой взгляд, решение, конечно, очень поспешное, даже экстремальное и несет финансовые риски. В текущих реалиях использование искусственного интеллекта должно проходить под контролем человека».

Согласно данным аналитики российской компании интернет-рекрутмента, повышенный спрос работодателей на кандидатов с навыками использования ИИ, который наблюдался в регионе в прошлом году, сменился более взвешенной стратегией. За 9 месяцев 2025 года в Самарской области опубликовано 640 вакансий с требованием навыков работы с ИИ. По сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на навыки работы с нейросетями вырос более чем в два раза. При этом на фоне общего количества заявок это менее одного процента вакансий.

Чаще всего навыки работы с ИИ ожидаются от дизайнеров и художников, далее идут финансовые и инвестиционные аналитики и администраторы финансового сектора. Последними двумя специализациями Самарская область отличается от других регионов Поволжья, где больше виден спрос на представителей творческих специальностей, которые умеют работать с нейросетями: копирайтеров, редакторов, маркетологов, пиарщиков, журналистов.

В целом в России 57% работодателей позитивно относится к искусственному интеллекту, но не оказывает какой-либо активной поддержки сотрудникам по освоению новых навыков. 23% относят к нему скептически, но сотрудники все равно его используют. И только 16% действительно просят использовать искусственный интеллект в работе и организуют обучение коллектива.

В реальной работе сегодня 17% россиян вообще не используют нейросети, 39% не используют, но планируют, 30% применяют их только под конкретные задачи. И лишь 13% россиян используют искусственный интеллект ежедневно. И среди этих 13%, на первом месте сфера маркетинга рекламы, где 42% респондентов говорят о том, что они действительно его используют ежедневно. На втором месте это представители ИТ. На третьем месте – сфера искусства и развлечений. На четвертом – управление персоналом и тренинги.

Чаще всего ИИ используют для поиска информации, составления статистики и сводок либо же генерации контента: текстов, изображений, видео. Важный момент: 61% россиян проверяют данные ИИ, прежде чем они будут использованы. 37% пользователей применяют нейросети только как подсказку, а работу выполняют самостоятельно.

Фото: Минцифры Самарской области