Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Представители  минцифры Самарской области приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам применения ИИ

29 октября 2025 14:17
120
Чаще всего навыки работы с ИИ ожидаются от дизайнеров и художников, далее идут финансовые и инвестиционные аналитики и администраторы финансового сектора.

В Самаре состоялся круглый стол, посвященный вопросам применения искусственного интеллекта, с участием Минцифры Самарской области.  Владислав Харизин, главный консультант министерства цифрового развития и связи Самарской области, поделился видением развития ИИ в ближайшее время.

«Искусственный интеллект – это инструмент, который не станет единственным решением для всех проблем и вряд ли заменит человека, – рассказал Владислав Харизин. – С развитием генеративного искусственного интеллекта, который направлен на производство нового контента, его использование стало превалировать в творческих профессиях, будь то дизайнеры, переводчики, создатели видео-, аудио контента, текстов и так далее. Но попытки полностью заменить человека оборачиваются провалами. Работа ИИ основана на анализе больших данных, но создать что-то уникальное пока ИИ не под силу. Например, ряд зарубежных компаний заявлял о готовности массово уволить переводчиков и планах передать работу по переводу искусственному интеллекту. На мой взгляд, решение, конечно, очень поспешное, даже экстремальное и несет финансовые риски. В текущих реалиях использование искусственного интеллекта должно проходить под контролем человека».

Согласно данным аналитики российской компании интернет-рекрутмента, повышенный спрос работодателей на кандидатов с навыками использования ИИ, который наблюдался в регионе в прошлом году, сменился более взвешенной стратегией. За 9 месяцев 2025 года в Самарской области опубликовано 640 вакансий с требованием навыков работы с ИИ. По сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на навыки работы с нейросетями вырос более чем в два раза. При этом на фоне общего количества заявок это менее одного процента вакансий. 

Чаще всего навыки работы с ИИ ожидаются от дизайнеров и художников, далее идут финансовые и инвестиционные аналитики и администраторы финансового сектора. Последними двумя специализациями Самарская область отличается от других регионов Поволжья, где больше виден спрос на представителей творческих специальностей, которые умеют работать с нейросетями: копирайтеров, редакторов, маркетологов, пиарщиков, журналистов.

В целом в России 57% работодателей позитивно относится к искусственному интеллекту, но не оказывает какой-либо активной поддержки сотрудникам по освоению новых навыков. 23% относят к нему скептически, но сотрудники все равно его используют. И только 16% действительно просят использовать искусственный интеллект в работе и организуют обучение коллектива. 

В реальной работе сегодня 17% россиян вообще не используют нейросети, 39% не используют, но планируют, 30% применяют их только под конкретные задачи. И лишь 13% россиян используют искусственный интеллект ежедневно. И среди этих 13%, на первом месте сфера маркетинга рекламы, где 42% респондентов говорят о том, что они действительно его используют ежедневно. На втором месте это представители ИТ. На третьем месте – сфера искусства и развлечений. На четвертом – управление персоналом и тренинги.

Чаще всего ИИ используют для поиска информации, составления статистики и сводок либо же генерации контента: текстов, изображений, видео. Важный момент: 61% россиян проверяют данные ИИ, прежде чем они будут использованы. 37% пользователей применяют нейросети только как подсказку, а работу выполняют самостоятельно. 

 

Фото:  Минцифры Самарской области

