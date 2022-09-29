Представители делегации АИРР назвали Самарскую область законодателем мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры

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В Самарской области прошел круглый стол с участием регионов АИРР, посвященный межотраслевым барьерам в сфере инноваций.

28 сентября 2022 г. в рамках рабочего визита в Самарскую область тольяттинский технопарк посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Целью приезда стало знакомство с лучшими практиками и обсуждение межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений.



В Самарской области, благодаря системной работе областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса.



«Мы готовы рассказывать и делиться своим опытом по созданию инновационной экосистемы, работе с высокотехнологичными предприятиями, взаимодействию с крупными индустриальными партнерами, готовыми внедрять разработки инноваторов на своих мощностях. Уровень инновационной активности организаций Самарской области по итогам 2021 году составил 18,2%. По этому показателю мы входим в первую пятерку регионов страны», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В состав делегации вошли представители регионов-членов Ассоциации и ведущих высокотехнологичных предприятий. Официальные гости проведут ряд встреч с руководителями крупнейших компаний региона и посетят главные инвестиционные площадки Самарской области.



«Целью нашего визита стал обмен лучшими практиками и уникальными решениями в области инновационного и технологического развития между регионами – членами Ассоциации и продвижение региональных инициатив на федеральный уровень, – отметил руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР Дмитрий Митрошин. – Самарская область – своего рода законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры, поэтому нам интересно увидеть, как все эти решения работают на практике».



В Конгресс-центре «Жигулёвской долины» состоялся круглый стол, посвященный обсуждению межотраслевых барьеров по внедрению инновационных решений. К обсуждению проблем инновационного сектора присоединились представители региональных институтов инновационного развития из Калужской, Ульяновской и Нижегородской областей, представители компании «Лада-Флект» и резидента «Жигулевской долины» ООО «М9 Фарм».



Директор управляющей компании «Жигулевской долины» Александр Сергиенко поприветствовал участников на тольяттинской площадке, отметив важность взаимодействия с коллегами из региональных инновационных структур:



«Жигулевская долина» – флагманская площадка нашего региона по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами. Сегодня здесь успешно развиваются более 280 резидентов с разработками в самых разных сферах деятельности. Мы делаем все, чтобы наши инноваторы создавали уникальные продукты и технологии, воплощали в жизнь свои смелые идеи и выводили их на рынок. Наша экосистема всегда открыта к новым решениям и сотрудничеству», – отметил руководитель технопарка.



В ходе круглого стола обсуждались лучшие практики региона по поддержке инноваций, а также проблемы и барьеры внедрения инновационных разработок в экономику России.



По мнению генерального директора ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» Игоря Старобинского, одной из ключевых проблем, в рамках развития и внедрения инноваций в производство, является отсутствие непрерывной цепи между инновационными компонентами, ведомствами, сертифицирующими инновационные продукты, и производствами, нуждающимися в инновационных решениях.



Директор компании-резидента «Жигулевской долины» ООО «М9 Фарм» Александр Кондаков указал на необходимость решения вопроса с длительностью прохождения сертификации и стандартизации инновационных продуктов.



Подводя итоги круглого стола, Дмитрий Митрошин отметил, что Ассоциация всегда готова подержать инициативы регионов. «Проведение таких круглых столов по межотраслевым барьерам и импортозамещению сейчас наиболее актуально. По итогам сегодняшнего обсуждения будет подготовлено предложение от имени АИРР. Один регион может быть не всегда услышан, а голос 18 регионов более значим для нашего Правительства», – резюмировал руководитель проектов по взаимодействию с регионами АИРР.



В рабочей программе визита делегации также предусмотрено посещение особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», индустриального парка «Преображенка», целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.

Фото: департамент информационной политики СО