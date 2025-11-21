Представителей транспортной отрасли Самары поздравили с профессиональным праздником

172

20 ноября, в День работника транспорта, в Самаре поздравили сотрудников МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и Центра организации дорожного движения, а также Департамента транспорта администрации города Самары.

В их числе – представители инженерной, аварийно-восстановительной и кадровой служб, планово-экономического отдела, службы безопасности и др. Им вручили почетные грамоты главы города, благодарственные письма администрации Самары, городской Думы, почетные грамоты ТТУ и другие знаки отличия.

Сотрудникам Трамвайно-троллейбусного управления, помимо почетных грамот, в честь праздника вручили памятные значки предприятия.