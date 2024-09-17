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Представитель Самарской области стал призером во Всероссийском конкурсе профессионалов среди электромонтеров

17 сентября 2024 15:26
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В профессиональных соревнованиях электромонтеров приняли участие 42 специалиста из 20 регионов страны.

В Чебоксарах подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике».

В профессиональных соревнованиях электромонтеров приняли участие 42 специалиста из 20 регионов страны. Третье место занял Илья Салдаев из Самарской области, специалист филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети». 2 место у представителя Сверловской области, 1-е - у представителя Чувашской республики.

Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Анжела Фролова отметила, что за 13 лет проведения Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» задания для участников стали сложнее. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученного на Госсовете в 2023 году, организаторы работают над совершенствованием конкурсов профессионального мастерства. «Очень много запланировано, и в следующие годы нас ждет очень много нового», - рассказала представитель Минтруда России.

Напомним, что в этом году Самарская область стала площадкой для проведения федерального этапа конкурса в номинации «Лучший сыровар», он пройдет 20-21 сентября на базе Самарского государственного аграрного университета.

 

Фото предоставлено Национальным Агентством Развития Квалификаций

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