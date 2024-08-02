Представитель Общественного совета при областном главке МВД принял участие в молодежном форуме "iВолга-2024".

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В Самарской области в 12 раз проходит Молодежный форум "iВолга-2024". С 23 по 31 июля палаточный лагерь развернулся на Мастрюковской поляне.

На форум со всей страны приехали более 2 тысяч участников. Это талантливая и перспективная молодёжь.

Одним из спикеров форума стал представитель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области, командир «Добровольной народной дружины городского округа Самара», руководитель «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андрианов, который рассказал о распространенных методах вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе, в сети Интернет.

Иван Павлович разъяснил участникам мероприятия содержание понятия экстремизм, обозначил основные категории людей, наиболее приверженных к экстремистской деятельности, довел информацию о мерах противодействия, административной и уголовной ответственности по данной теме.

Общественник также рассказал участникам об основных направлениях деятельности народных дружинников, разъяснил порядок и условия вступления в состав Добровольной народной дружины.

Выступление Ивана Андрианова прошло в доверительной обстановке, молодые люди задали интересующие их вопросы, а в завершении встречи поблагодарили спикера за полезную информацию.