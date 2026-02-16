Представитель из Самарской области вошёл в ТОП-100 победителей всероссийского диктанта «Наука большой страны»

Диктант «Наука большой страны» стартовал 7 февраля 2026 в рамках инициативы «Наука рядом» и приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России. За первые три дня диктант объединил свыше 114 тысяч школьников и студентов из всех федеральных округов России. Очные площадки диктанта 7 февраля были организованы в 40 регионах Российской Федерации на базе школ, колледжей, вузов и общественных пространств. Центральной площадкой стал Музей «АТОМ» в Москве.

Пройти его может любой желающий на сайте диктант.наука.рф. 20 самых активных получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых.

Цель просветительской акции — вовлечение молодежи в научную и исследовательскую деятельность, популяризация достижений российской науки.

Победителем из Самарской области стала: Александра Краморева.Участница от региона продемонстрировала высокий уровень знаний о важнейших достижениях российской науки.

В число 100 победителей вошли школьники и студенты из 8 федеральных округов (по 10 победителей в каждом ФО), а также жители новых регионов (20 победителей из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей). Полный список победителей доступен на сайте диктант.наука.рф. Победители будут награждены именными сертификатами. Следующий этап – творческое задание, посвящённое 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. 20 авторов лучших работ получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых. Итоги будут подведены 9 марта в День рождения Юрия Гагарина.