Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра приняли участие в мероприятиях ПФО в честь Парада Памяти

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Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра Валерия Корнилова и Анастасия Сармина приняли участие в мероприятиях Приволжского федерального округа, посвященных легендарному Параду 7 ноября 1941 года.

82 года назад на главной площади запасной столицы СССР в городе Куйбышеве состоялся легендарный военный парад. «Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной армии, - отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Он сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом – в ходе Великой Отечественной войны. Парад в запасной столице был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Сегодня история вновь испытывает нас на прочность. Спустя восемь десятилетий наши воины вновь защищают Родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад».

Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года, с 2016 года событие получило международный статус и объединило участников из десятков регионов России и стран ближнего зарубежья. В нем приняли участие 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Центрального федерального округа, Республики Дагестан и ДНР. Впервые в Параде участвовал расчет из Бреста. Около 7 тысяч человек прошли парадным маршем по площади Куйбышева.

После парада на главной площади Самары заработали тематические музейные площадки, выставка «Герои и подвиги», полевой музей ЦВО, выставка исторической техники, полевая кухня, где все желающие смогли попробовать солдатской каши и выпить горячего чая, а вечером в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялся праздничный концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации.

«Это мероприятие – уникальное событие для нашего региона, которое позволяет своими глазами увидеть, как наши земляки ратуют за сохранение общих культурных и исторических ценностей. Отрадно, что собравшиеся здесь молодые люди, так же, как и мы, не безразличны к истории нашей Родины», - говорит Валерия Корнилова.

Анастасия Сармина поделилась своими впечатлениями: «Рада быть свидетелем такого масштабного проекта, объединяющего все патриотически настроенные силы России. Парад Памяти для меня – это не только про вклад в сохранение исторической правды, но и дань благодарности защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны, героям-защитникам современности».