Я нашел ошибку
Главные новости:
И доложить о результатах всего расследования.
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
Потерпевший запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.
Житель Жигулевска стрелял из ружья в мужчину и пытался переехать его на автомобиле
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.
Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий
В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы.
В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.
В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 1 по 7 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий

30 сентября 2024 15:31
112
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.

С 9 по 12 октября 2024 года на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод» (г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1) пройдет Самарская выставка профессий. Более 20-ти работодателей представят более 30-ти рабочих мест.

Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим. Для гостей будут организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные тренинги и индивидуальные консультации, мастер-классы, арт-терапия, оценка профессиональных навыков и даже ночная ярмарка вакансий. Здесь же можно подробнее узнать о возможностях трудоустройства на конкретное предприятие, пообщавшись с его представителями.

Организаторами выставки выступили Правительство Самарской области, региональное министерство труда и служба занятости. Ее цель — популяризировать рабочие и инженерные специальности, показать студентам и школьниками возможности и особенности работы на том или ином предприятии.

«Мы хотим показать, как выглядят современные рабочие места, в какие условия труда сегодня предприятия приглашают сотрудников, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Существует много стереотипов, например, относительно рабочих профессий, но они развеиваются, как только человек видит современное оборудование, знакомится с новыми технологиями. И на Самарской выставке профессий мы помогаем работодателям представить себя потенциальным соискателям. Учитывая, что сегодня количество вакансий значительно больше, чем безработных, предприятиям это важно».

Выставка проходит второй год, и в прошлом году ее посетили более 2000 человек, преимущественно молодежь. Они могли пройти практические задания и испытания, связанные с конкретными профессиями. Посетители также выбирали  «работодателей мечты», в прошлом году ими стали АО «Международный аэропорт «Курумоч», ООО «Поляна» и Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО «Российские железные дороги». В этом году у гостей также будет возможность выбрать лучшего работодателя.

Всех желающих ждут 9 октября с 12.30 до 17.00, 10 и 11 октября – с 10.00 до 17.00 и 12 октября – с 10.00 до 15.00.

 

Фото:   Служба занятости Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И доложить о результатах всего расследования.
30 сентября 2024, 16:22
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
И доложить о результатах всего расследования. Закон
5
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
30 сентября 2024, 15:57
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов. Футбол в Самаре
81
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.
30 сентября 2024, 15:06
В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча. Общество
125
В центре внимания
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
110
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
424
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
641
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
521
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
498
Весь список