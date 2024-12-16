Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря

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21 декабря (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет предновогодняя лекция «Елочная игрушка: история празднования советского Нового года» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Во многом традиции празднования Нового года и украшения елок сложились еще в Советском Союзе. На лекции речь пойдет о том, как наряжали елку в недавнем прошлом, когда в СССР появилась традиция праздновать Новый год и какие новогодние ритуалы дошли до наших дней.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFsK1S