Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая

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1 мая, Праздник весны и труда, в Самаре начнется с торжественного митинга и возложения цветов к Стеле «Город трудовой доблести» на проспекте Юных пионеров в 10:00.

Далее с 10:30 на площади Куйбышева начнется митинг-концерт, в котором примут участие самарские артисты. Он будет посвящен людям труда, которые работают в самых разных отраслях: транспорте, промышленности, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, культуре, спорте, здравоохранении и образовании.

С 12:00 начнется торжественная часть с участием почетных гостей и церемонией награждения почетными знаменами организаций – победителей конкурса «Организация эффективного социального партнерства и сферы труда».