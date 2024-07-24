Праздник "Репин навсегда" в селе Ширяево пройдет 4 августа

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Традиционное мероприятие (0+) приурочено к 180-летию со дня рождения знаменитого живописца, пишет Сова.

Праздничная программа (0+) пройдет с 12:00 до 16:00 на территории историко-музейного комплекса (ул. Советская, 14). Организует ее Самарский художественный музей.



Обычно событие отмечают 5 августа - в день, когда родился художник, но в этом году дата выпала на понедельник.



Знаменитый живописец Илья Репин провел в Самарской области лето 1870 года и июнь 1872-го, собирал здесь материал для картины "Бурлаки на Волге". Этот факт сыграл большую роль в истории Ширяева.



4 и 5 августа в селе пройдет также научно-практическая конференция "Репин навсегда" (12+). К участию приглашают искусствоведов, музееведов, историков, краеведов, преподавателей и учащихся высших и средних профильных учебных заведений, художников, дизайнеров.