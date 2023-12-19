Праздничную марку «С Новым Годом!» можно приобрести в почтовых отделениях Самары

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В почтовое обращение вышла праздничная марка «С Новым Годом!». На ней изображён снегирь в оформлении орнамента из веточек рябины и снежных узоров.

Рисунок почтовой марки был определён по результатам Всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. Её работа получила признание жюри, а также наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации «Почтовая марка» и приз зрительских симпатий. Праздничная марка уже поступила в почтовые отделения Самары. Кроме этого, в отделениях имеются конверты «С Новым годом!»

На новогодней марке изображены снегири – яркие символы нашей русской зимы. Новая марка круглая, её цена – 29 рублей, сообщает пресс-служба УФПС Самарской области АО «Почта России».

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Самарской области АО «Почта России»