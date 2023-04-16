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Православные россияне празднуют Пасху

16 апреля 2023 10:38
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Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху

Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ее посетил президент России Владимир Путин.

Миллионы верующих устремились в храмы. Благодатный огонь из Иерусалима получилось доставить в храм Христа Спасителя к самому концу пасхального богослужения. Помимо храма Христа Спасителя огонь привезли еще в несколько храмов Москвы. Самолет с огнем сел в аэропорту Внуково-3 около 01:00 мск 16 апреля, пишет news.ru.

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