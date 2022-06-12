Православные отмечают День Святой Троицы

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Православная церковь отмечает один из главных праздников — День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа. День Святой Троицы — одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в тот день миру явился Святой Дух — третья ипостась Бога.

В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.

На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, их затем пускали по реке. Так девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдет венок, и будет суженым, сообщает РИА Новости.