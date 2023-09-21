Правоохранители Самарского региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»

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Сотрудники полиции призвали граждан быть осторожными при использовании электронных кошельков, продажах и покупках через сайты объявлений и общении в социальных сетях.

В целях профилактической работы полицейские Самарской области на постоянной основе проводят профилактические встречи с населением на которых рассказывают о правилах безопасного использования сети Интернет и обсуждают вопросы компьютерной безопасности.

Так в Волжском районе, заместитель начальника отдела уголовного розыска подполковник полиции Кирилл Матросов и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориального органа майор полиции Александр Акинин провели профессиональную акцию «Осторожно мошенники!» с работниками Центра социального обслуживания населения Поволжского округа, расположенного в мкр. Южный город.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала тема профилактики кибермошенничества. Подполковник полиции рассказал собравшимся о наиболее распространенных способах мошенничества, на конкретных примерах объяснил, какие ошибки допускают граждане, и дал советы, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников.

Кроме того, правоохранители разъяснили правила безопасности в сети Интернет, хранении информации на компьютере, о защите своих личных данных надежными паролями и призвали быть более бдительными и осторожными.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили каждому памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений.