Правоохранители региона провели День открытых дверей для школьников

155

Ребята познакомились с работой сотрудников дежурной части, патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с юными жителями региона, с целью знакомства с профессией полицейского и ориентирования их в будущем на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району провели День открытых дверей для учащихся одной из школ.

Полицейские встретили гостей прямо у входа в отдел, и, в первую очередь, пояснили, что вся работа отдела начинается с дежурной части. Именно дежурная часть принимает заявления граждан. Так же школьники познакомились с работой патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции. Сотрудники рассказали им о своих подразделениях и взаимодействии всех служб.

В свою очередь, эксперт экспертно-криминалистической группы сержант полиции Максим Келейников познакомил школьников с деятельностью сотрудников, работающих на месте преступления, показал, какими средствами они пользуются для выявления следов злоумышленников для последующего их розыска и задержания.

В продолжение мероприятия начальник отделения по работе с личным составом Владимир Шестаков пригласил гостей в стрелковый тир, в котором проводятся занятия по огневой подготовке, а также продемонстрировал служебный транспорт полицейских.

В завершение мероприятия Владимир Викторович ответил на вопросы школьников о порядке поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и на службу в полицию, после чего посоветовал детям вести здоровый образ жизни и хорошо учиться. В ответ гости поблагодарили всех сотрудников за познавательную экскурсию и сказали, что будут рады вновь прийти в гости.